Volley Piacenza vince a Monza e guida la Superlega per una notte

(Di sabato 5 ottobre 2024)ha sconfittoper 3-0 (25-22; 26-24; 25-23) nell’anticipo della seconda giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. I Lupi si sono imposti sul campo della formazione brianzola, infilando così il secondo successo consecutivo dopo quello conseguito settimana scorsa nel derby emiliano contro Modena e issandosi provvisoriamente in solitaria in testa alla classifica. I vice campioni d’Italia sono invece incappati nel primo stop stagionale dopo l’affermazione ottenuta al tie-break nella tana della neopromossa Grottazzolina.ha tenuto in mano il pallino del gioco nel primo set, trovando il +3 già nelle battute iniziali (10-7) e poi gestendo il margine con grande prontezza tecnica. Gli ospiti sono stati bravi a rimontare da 18-14 e 20-17 nella seconda frazione, riuscendo poi a imporsi ai vantaggi.