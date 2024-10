Sinner-Etcheverry in tv | data orario canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Jannikse la vedrà contro Tomasnel terzo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Debutto in scioltezza per il numero uno del mondo, che ha liquidato in due set Taro Daniel ed è tornato alla vittoria dopo la sconfitta in finale a Pechino contro Alcaraz. Il prossimo avversario dell’azzurro sarà l’argentino, testa di serie #31, che ha esordito con un successo ai danni di van de Zandschulp in quello che è stato l’incontro più lungo della storia del torneo.ha vinto l’unico precedente, all’Australian Open nel 2023. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIedscenderanno in campo domenica 6 ottobre cone campo ancora da definire.