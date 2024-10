Robur | Boccardi compleanno speciale | Il regalo per i 28? Segnare domani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Per festeggiare alla grande il suo– ha soffiato ieri su 28 candeline – Filippo(nella foto) vorrebbe ricevere un. "il primo gol di questa nuova stagione". Una stagione iniziata di rincorsa: una vecchia cicatrice al retto femorale ha fatto i capricci e si è dovuto sottoporre a cure speciali. Non ha potuto svolgere il ritiro ed è arrivato a nastri di partenza indietro di condizione rispetto ai compagni. Ma adesso, dopo una piccola ricaduta dopo la Coppa Italia, sta bene e domenica scorsa ha vestito la maglia titolare. "Sì, è andata bene – ha detto – anche se sono un po’ autocritico e avrei potuto fare meglio in fase offensiva. Ho pensato più a difendere, anche per il ruolo che ho coperto. Il trequartista deve fare più attenzione, rispetto all’attaccante, alla fase di non possesso e ci sta che perda un po’ in lucidità.