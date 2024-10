Rai Mattarella | servizio pubblico a servizio esclusivo cittadini

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma, 5 ott. (askanews) – “Iltelevisivo sa di essere aldei– in conformità al Media Information Act della Unione Europea – garantendo la pluralità delle voci, la qualità del prodotto e operando una rigorosa verifica delle fonti nel flusso delle informazioni, anche per fronteggiare quella vera e propria guerra ibrida caratterizzata dalla diffusione delle fake-news”. Lo afferma in un messaggio il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 100° anniversario della Radio Rai.