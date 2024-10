Possiamo davvero fidarci di Francesca Pascale nuova paladina dei diritti Lgbtq?

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di sabato 5 ottobre 2024) «Curioso. Vengono tutte da lì. Noemi Letizia, Napoli. Carfagna, Salerno. Maria Rosaria Rossi, Caserta. Boccia, Pompei., Napoli. Nessuna dal Friuli. Strano.» Così Luigi Mascheroni, ellittico e sibillino, lasciando ai lettori non abituali del Giornale un sacco di domande: «lì» dove? «Tutte» che cosa? «Curioso» e «strano», perché? «Ah, saperlo», come conclude maliziosamente Dagospia i pettegolezzi-flash su corna e i veleni fra Vip dello spettacolo e dello sport. Politiche, ex compagne di B, o avventuriere ora non sono degne nemmeno dell’epiteto «velina ingrata» In realtà quelle di Mascheroni sono le classiche poche parole destinate a un pubblico di buoni intenditori che, in quanto elettori di centrodestra affinati nella barrique salvin-vannaccian-meloniana, ne sanno cogliere tutti gli agghiaccianti sottotesti sessisti e razzisti.