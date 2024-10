Milan Zvonimir Boban | via per un’intervista La rivelazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 5 ottobre 2024)svela la ragioone che ha portato alla conclusione della sua esperienza da dirigente con il. La motivazioneha concluso la propria esperienza da dirigente nel club rossonero a causa dirilasciata. A distanza di qualche anno, è lo stesso ex calciatore a ripercorre le battute conclusive della sua avventura con il. L’allora dirigente delha pagatoconcesso a La Gazzetta dello Sport. Un’occasione in cui l’ex centrocampista croato ha evidenziato le differenze di visione con la proprietà. Proprietà che voleva affidare la guida dei rossoneri a Ralf Rangnick con cui aveva iniziato a avere i primi contatti. Una decisione non condivisa dall’allora dirigente alla conclusione del mercato di gennaio. Tuttavia,ha dichiarato di non aver trovato modo di chiarire la propria posizione.