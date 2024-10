LIVE Giro dell’Emilia 2024 in DIRETTA | Pogacar pronto a fare il vuoto sul San Luca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel, celebre corsa in linea che si disputa in ottobre nel territorio bolognese giunta alla 107ma edizione. Terminata la campagna mondiale di Zurigo, il circus del ciclismo internazionale si ritrova in Italia per chiudere la stagione: quest’oggi inizia il trittico azzurro che concluderà l’annata, la quale verrà completata di fatto dalle Tre Valli Varesine e daldi Lombardia. Percorso più lungo quello che i corridori saranno costretti ad affrontare rispetto alle passate edizioni. Saranno ben 215,3 i chilometri di gara che separano Vignola, città d’avvio della corsa, al consueto traguardo del San, luogo simbolo della gara odierna. Dopo un inizio tranquillo, la corsa si infiammerà con le ascese di Zocca (13.