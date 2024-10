L’Inter risponde al Napoli | tripletta di Thuram il Torino condannato da Maripan | CLASSIFICA

(Di sabato 5 ottobre 2024)rifila tre gol alalnella corsa allo scudetto. La squadra di Simone Inzaghi non è ancora brillante ma le tante partite ravvicinate di certo non aiutano. La squadra di Vanoli continua a confermarsi una bella sorpresa della stagione: in 10 uomini per gran parte del match non ha mai mollato fino al forcing nei secondi finali del match. La preoccupazione più grande è rappresentata dal grave infortunio di Duvan Zapata.Il grande protagonista del match è stato, a segno con una. Il capocannoniere della Serie A va a segno al 25?, al 35? e al 60?. Per i granata che giocano dal 20? del primo tempo in dieci uomini per l’espulsione di, in gol Zapata al 36? e Vlasic su rigore all’86’. Ini nerazzurri salgono al 2° posto con 14 punti, mentre il Toro resta 5° a quota 11 insieme al Milan. (Calcioweb.eu)