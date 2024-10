Le serie tv in arrivo a ottobre 2024 su Paramount +

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Quali sono i film e letv in uscita su+ a? A rispondere a questo interrogativo ci pensa questa guida con tutte le novità più interessanti, tra attesi ritorni e inediti prodotti pronti a intrattenere gli abbonati alla piattaforma streaming. From 3 L’inizio del mese si apre con l’attesissima terza stagione di “From”, disponibile a partire dal 3. Dopo il colpo di scena inaspettato al termine della seconda stagione, appare evidente che la fuga potrebbe diventare anche una possibilità reale. Intanto la vera natura della città viene messa a fuoco e i cittadini iniziano a scatenare una vera e propria offensiva contro gli orrori che li circondano e li imprigionano in questa località senza vie d’uscita. Gli essere mostruosi popolano le strade solo di notte e diventano pericolosi non appena vedono una persona uscire dopo il tramonto.