Fiorentina-Milan Fonseca | Per ora giocano gli stessi Morata sta bene

(Di sabato 5 ottobre 2024)o, 5 ottobre 2024 - "La squadra è in crescita e io voglio il massimo. Non è il momento di dare turnover, per oragli". Chiaro, Pauloalla vigilia della partita di domani (domenica 6 ottobre, ore 20.45) al Franchi contro la. "Il ko col Bayer ha deluso e fatto arrabbiare la squadra: abbiamo lavorato moltoe sono fiducioso". Sulle scelte di formazione: "sta, è pronto per giocare. Pavlovic? In difesa è fondamentale dare stabilità, sia Gabbia che Tomori hanno fatto bellissime partite. Il serbo deve continuare a lavorare perché avrà le sue opportunità, ma per ora questa coppia di centrali sta facendo moltoe continuiamo così". Mancheranno Calabria (infortunio muscolare al polpaccio), Loftus-Cheek (risentimento al flessore), Jovic (sospetta pubalgia). Aggregati daFuturo Camarda, Zeroli e Jimenez.