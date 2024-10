CORRIERE – Como avversario forte ma la bicicletta di Conte va più veloce di tutte | il Napoli può sognare

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ilsupera ilin un match entusiasmante, mantenendo alta la pressione sulle avversarie e alimentando i sogni di scudetto. Maradona esplosivo: cinquantamila tifosi applaudono la quinta vittoria consecutiva in campionato. Ilha dimostrato ancora una volta di essere la squadra da battere in Serie A, sconfiggendo ildi Cesc Fabregas in un match avvincente che ha visto il pubblico del Maradona festeggiare la quarta vittoria tra le mura amiche. Con questo successo, gli azzurri si confermano primi in classifica, mantenendo il ritmo serrato in un campionato che promette emozioni. Ildello Sport sottolinea come la pressione esterna stia avendo un effetto positivo sul gruppo di Antonio. “pedala, come ha sempre fatto. La suava piùdifa festa, si esalta, sogna.