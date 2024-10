Unem | allineamento accise2 mld esborso

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 4 ottobre 2024) 16.23 "Se l'delle attuali aliquote si traducesse nell'equiparazione dell'accisa sul gasolio a quella della benzina,ci sarebbe un aumento immediato dei prezzi al consumo del gasolio di 13,5 centesimi al litro". Così una nota dell', l'associazione delle imprese dei carburanti, dopo quanto trapelato dal Piano strutturale di bilancio. "L'aumento si tradurrebbe in un maggioreper le famiglie stimato in quasi 2 miliardi di euro, circa 70 euro all'anno per 26 milioni di famiglie", spiega l'