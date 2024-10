Salerno Palazzo Fruscione | dal 5 al 23 ottobre torna Le Stanze dell’Arte | in mostra le opere di 21 artisti

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dal 5 al 232024,diventa la casae della giustizia ospitando “L’Arte per la Giustizia“ e “Le”, i due eventi culturali che offriranno una ricca programmazione di mostre, concerti e dibattiti tematici. Un dialogo tra arte, musica e riflessione sui grandi temi della giustizia e della legalità, che lascia campo libero alle interpretazioni innovative attraverso i diversi linguaggici. L’arte per la Giustizia “L’Arte per la Giustizia” è promosso dal Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci” di, nasce da un’idea di Imma Battista, che ne ha curato la progettazione e il coordinamentoco. Il progetto coinvolge uomini e istituzioni della città, creando un dialogo fecondo e un’occasione per promuovere una riflessione collettiva sui valori fondamentali della giustizia.