Riapre la piscina comunale di Lugo colpita dall' alluvione | quando

(Di venerdì 4 ottobre 2024)(Ravenna), 4 ottobre 2024 – In seguito all’evento alluvionale che lo scorso 19 settembre non ha purtroppo risparmiato anche una parte di, lunedì prossimo (7 ottobre)la locale, anch’essa duramente. Il gestore ‘Sport Ravenna Srl’ ha ultimato le pulizie dei locali alluvionati, nonché i primi ed essenziali ripristini degli impianti che ne consentono la ripartenza. Saranno ora pianificati i lavori più complessi e meno urgenti, che saranno completati nei prossimi mesi, così come la conta complessiva dei danni. Il calendario non ha subito variazioni e manterrà la chiusura (dal 22 dicembre al 12 gennaio compresi) in occasione delle festività natalizie: il ‘ponte’ consentirà inoltre di effettuare alcune operazioni di montaggio pompe, che possono essere effettuate solo a impianto fermo.