Reinventare le città invisibili

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Al via il 60esimo Isocarp World Planning Congress. Dall’8 all’11 ottobre il congresso internazionale degli urbanisti "le(in)visibili: from heritage to innovation, forging pathways to resilience" riunirà a Siena oltre cinquecento esperti di architettura e pianificazione urbana provenienti da centocinquanta paesi. Il titolo dell’evento, di calviniana memoria, ricollega il congresso a Siena, dove lo scrittore si spense nel 1985. Ad animare l’evento saranno temi chiave come la rigenerazione urbana, la valorizzazione del patrimonio culturale e la lotta al cambiamento climatico, in un percorso di dialogo e scambio di idee che abbraccerà il centro storico di Siena.