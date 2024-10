Palermo vs Salernitana | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I rosanero vogliano confermarsi come una delle squadre più in forma, mentre i granata hanno necessità di ritrovarsi dopo un periodo di smarrimento.vs Sampdoria si giocherà domenica 6 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Barbera.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rosanero, dopo un avvio horror, si sono finalmente ritrovati raccogliendo cinque risultati utili consecutivi, l’ultimo dei quali il netto 3-1 sul campo del Sudtirol. In mezzo la brutta eliminazione subita dal Napoli per 5-0 nei sedicesimi di Coppa Italia. Un incidente di percorso che non toglie sicurezza alla squadra di Dionisi. I granata, dal canto loro, non riescono ad ingranare avendo conquistato soltanto 8 punti in sette partite.