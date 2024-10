Ordinanza post-incendio | misure per la tutela della salute pubblica

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Chieti - Divieto di pascolo e razzolamento, precauzioni per alimentazione e colture dopo il rogo dell'azienda Mag.Ma S.p.A. a Chieti Scalo. Dopo il devastanteche ha colpito la Mag.Ma S.p.A. nella zona industriale di Chieti Scalo, il Comune ha adottato una serie dipreventive per garantire la. Il sindaco Diego Ferrara, a seguito di un incontro in prefettura con le autorità sanitarie e gli enti competenti, ha firmato un'che introduce una serie di divieti e raccomandazioni perre i residenti e l’ambiente circostante. Tra i provvedimenti più importanti, è stato imo il divieto di pascolo e di razzolamento per gli animali da cortile e da compagnia nelle aree vicine al sito dell'