Morte Nasrallah bocche cucite al centro islamico Imam Mahdi di Roma

(Di venerdì 4 ottobre 2024)e tanto nervosismo giovedì sera aldidove è stata convocata una “giornata di lutto e preghiera” per ladi Hassancapo politico e spirituale di Hezbollah ucciso dall’esercito israeliano. “Meloni ringraziò Hezbollah perché nella loro lotta di resistenza all’Isis riuscirono a far celebrare il Natale ai cristiani in Siria. Questo è solo uno dei motivi per cui siamo qui, ora andatevene. L’non vi parlerà”, ha spiegato frettolosamente uno dei fedeli italiani che ha risposto all’appello. “Io non sono nessuno – ha detto un ragazzo anche lui italiano – questa non è una preghiera”.