Lazio vs Empoli | le probabili formazioni

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Si affrontano due squadre in salute con i biancocelesti che vogliono proseguire la loro marcia verso la zona Champions League e i toscani che puntano a restare il più possibile tra le grandi.vssi giocherà domenica 6 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’inizio incerto sembra ormai alle spalle per i biancocelesti che hanno cambiato decisamente passo sia in Europa League, con due vittorie consecutive, che in campionato, con due successi nelle ultime tre. Adesso la squadra di Baroni, con i suoi dieci punti, è a ridosso della zona Champions League, obiettivo minimo stagionale. Sorprendente il cammino fin quì dei toscani, ancora imbattuti e dieci punti conquistati in sei partite.