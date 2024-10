La questura a una donna Arriva Stefania Marrazzo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Unaal comando ina Lecco, che non dovrebbe essere una notizia, ma che in Italia purtroppo invece lo è, perché i ruoli di vertici sono quasi tutti affidati a uomini. Il nuovo questore di Lecco è, 58 anni originata di Napoli, che indossa la divisa dal 1993 ed è laureata in legge alla Sapienza di Roma. È il primo questorea Lecco. Nel ‘93 ha vinto il concorso per funzionario e ha cominciato a svolgere servizio come comandante dell’Immigrazione a Prato. Nel 1998 il trasferimento a Frosinone fino al 2015 ricoprendo, come dirigente dei Minori, della Volanti del Gabinetto e del Gos. Poi è stata promossa primo dirigente e trasferita alladi Catania all’Anticrimine, l’anno dopo ad Ancona, dal 2017 al 2021 a Milano come dirigente del Personale.