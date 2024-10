Impianto a biometano | Lo stop al progetto grazie alla Regione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Fermo, 4 ottobre 2024 – Non se ne parla più ormai da mesi, dopo i giorni dell’rme, della protesta, sembra allontanarsi l’ipotesi di realizzare unin zona San Marco alle Paludi. In realtà, i tempi si sono allungati perché in comune la pratica è stata studiata e analizzata nei dettagli, per capire come uscire da una situazione che vede i residenti della zona fortemente contrari ad un insediamento tanto invasivo. Secondo il consigliere regionale del Pd Fabrizio Cesetti loalè arrivatoproprio alle iniziative prese in consiglio regionale: “Fosse stato per l’Amministrazione comunale di Fermo, la procedura per la realizzazione dell’dia San Marco alle Paludi sarebbe stata avviata già da un bel pezzo.