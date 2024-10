I Talebani via dalla lista delle organizzazioni terroristiche la decisione della Russia

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) (Adnkronos) – Via idall'elenco. E' l'annuncio arrivato da Mosca, anche se lanon è ancora realtà. "Non si tratta di desideri, ma di unapresa dalle autorità russe che dovrà concretizzarsi nel quadrolegislazione", ha detto il rappresentante speciale russo per l'Afghanistan, Zamir Kabulov, come L'articolo “Ivia”, laproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.