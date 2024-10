I giardini di Felloni per la prossima estate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Le ’Jardin à la Vivier’ è l’ultimo paradiso ideato da Gherardo, direttore creativo della maison Roger Vivier, che produce in Italia scarpe, borse e bijoux molto couture e che appartiene al Gruppo Tod’s.ha presentato la collezione2025 nei saloni settecenteschi dell’hotel particulier de la Rochefoucauld-Dudeauville, sede dell’Ambasciata d’Italia. Un ambiente sontuoso, storico e pariginissimo dove trionfa la manifattura italiana del brand di calzature comprato da Diego e Andrea Della Valle nel 2015 e oggi uno dei marchi del lusso più interessanti e preziosi al mondo che ha sviluppato altri accessori oltre le scarpe. "Sono un appassionato della Natura, deie degli orti – racconta–. In questi saloni mi affascinano i fiori che ho trasportato nella collezione Roger Vivier per l’’25". E.D.