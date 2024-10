De Luca attacca ancora l’autonomia differenziata | Ci stiamo aggrovigliando in una rete inestricabile di demenzialità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nuovo attacco di Vincenzo Deal. “Cominciamo a sentire un ragionamento pericoloso” e cioè “che i Lep (Livelli essenziali prestazioni) non possono essere uguali per tutta Italia perché il costo della vita è diverso” quindi “che facciamo?”, ha spiegato De, sostenendo che le tasse sono le stesse al sud come al nord. “Ciin unadie di cose ingestibili“. “Nell’arco di una settimana, dieci giorni noi faremo una proposta di legge al Parlamento italiano anche di modifica della legge Calderoli. Quindi si può anche evitare il referendum se si accettano le modifiche“, insiste De, sottolineando che proporranno “una modifica legislativa molto semplice, ovvero che sia stabilito per legge che le risorse sanitarie siano uguali per ogni cittadino italiano.