Caso Diddy l’avvocato annuncia la lista dei presunti complici | Nomi importanti

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il suo studio legale aveva deciso di prendere in carico ben 120 denunce, 60 uomini e 60 donne, contro il rapper. “Solo” 120, in rappresentanza delle pare oltre 3000 telefonate che il suo studio ha ricevuto da quando il rapper è stato arrestato. Tante nuove denunce, ma ancora poche prese di posizione da parte di tanti divi di Hollywood. Secondo Buzbee,sarebbe infatti solo una delle “tante persone potenti” che dovrebbero essere processate insieme al rapper per i crimini di violenza sessuale avvenuti durante i famosi White Party – i cui partecipanti stanno venendo sempre più a galla -, ma non solo, si parla anche di altri eventi e di audizioni. C’erano anche altri minori a quelle audizioni, scrive il magazine People, tutti alla ricerca di un contratto per emergere. Dunque tutte potenziali vittime.