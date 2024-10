Cambio della guardia alla Difesa Il passaggio di consegne tra Portolano e Cavo Dragone

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’Italia sta vivendo un momento complesso a causa delle crisi internazionali che lambiscono i confini dell’Europa. Da oggi il compito di guidare le nostre Forze armate in uno scacchiere sempre più convulso spetterà al generale Luciano, già segretario generalee direttore nazionale degli armamenti, con la cerimonia didel testimone all’aeroporto militare di Ciampino che lo ha visto subentrare all’ammiraglio Giuseppepresenza del PresidenteRepubblica Sergio Matterella e del ministroGuido Crosetto. Ilnon conclude il percorso dell’ammiraglio, che a gennaio del prossimo anno assumerà la presidenza del Comitato militareNato, perla posizione “non è un riconoscimento a me, ma all’Italia, e al suo straordinario prodigarsi per la Pace internazionale”.