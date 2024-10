Uomini e Donne Sossio Aruta racconta retroscena inediti sul rapporto con Ursula Bennardo | Lei fa passare me per il delinquente invece…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’ex cavaliere diè tornato a parlare della fine della sua storia d’amore con, dalla quale nel 2019 ha avuto la piccola Bianca. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo2ha replicato alle accuse mosse dall’ex compagna durante la prima puntata (clicca QUI per leggere l’intervista). “Mi detto che lei non mi facesse vedere la bambina, sono rimasto sbalordito. Non ho mai detto a nessuno – perché non è vero – che la mia ex compagnanon mi lascia vedere Bianca. Assolutamente, non è vero questo“, ha esordito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha aggiunto: Purtroppo a volte vengono riportate male le notizie perché io ho detto tutt’altro. Io ho precisato che ci sono rimasto molto male quando lei è venuta per lavoro a Napoli, addirittura a Torre Annunziata, a cinque chilometri da casa mia e io non sapevo nulla.