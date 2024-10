Tutte le volte che Daniel Day-Lewis ha abbandonato la recitazione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dopo Il filo nascosto,Day-aveva annunciato il suo ritiro dallama il ritorno in scena del trepremio Oscar è stato da poco confermato.Day-e Hayao Miyazaki hanno più di una cosa in comune anche se sono nati a parecchi chilometri di distanza l'uno dall'altro. Cominciamo dalla più ovvia: sono entrambi due autentici giganti.Day-è uno dei più grandi attori mai apparsi sul grande schermo. Hayao Miyazaki è uno dei più geniali registi della storia del cinema. Hanno ricevuto tre Oscar a testa e non è certo da tutti. Sono, per certi versi, personalità sfuggevoli in un mondo, quello dell'intrattenimento, che se già di per sé è intrinsecamente sposato al concetto di apparire a tutti i costi e in ogni