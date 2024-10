Soccorsi e defibrillatori fatti enormi passi avanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ormai quasi a cadenza quotidiana, ma anche più volte al giorno, si percepisce l’arrivo di eliambulanze. Un sistema di soccorso che negli ultimi anni è stato fortemente implementato dalla sanità regionale come spiega la dottoressa Giovanna Picciotti direttore del distretto sanitario di Ascoli. "L’emergenza era una delle più gravi criticità rilevate a livello ministeriale. Non garantivamo nel 2014 tempi di assistenza adeguati, ma oggi possiamo farlo grazie alle due ambulanze che decollano dall’ospedale regionale di Torrette ad Ancona e prelevano il paziente che al massimo in 20 minuti viene trasportato al Trauma Center, sempre a Torrette. Quindi – sottolinea Picciotti – sull’emergenza abbiamo fatto". Nel progetto Aree Interne è previsto l’acquisto di un’ambulanza per la postazione Potes di Offida.