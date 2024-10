Siena donna uccisa con una fucilata | passeggiata per ricordare Yuleisi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – Unaserale in memoria di tutte le donne che nel 2024 sono state vittime di violenza. Verrà ricordata ancheManyoma Casanova, la cuoca 33enne che è statail 10 agosto scorso nella casa di via del Villino dal colpo di fucile esploso dal compagno Fernando Porras Baloy. L’uomo si trova recluso nel carcere di Santo Spirito a, dove oggi dovrebbe essere interrogato dal pubblico ministero che conduce l’inchiesta, alla presenza dei difensori Alessandro Betti e Leandro Parodi. L’indagato, che si trova in cella per la detenzione illegale dell’arma sebbene sia accusato dalla procura anche di omicidio doloso aggravato. Porras Baloy era già stato sentito a caldo dagli investigatori, riferendo che non c’era stata volontarietà da parte sua, il colpo era partito accidentalmente.