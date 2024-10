Scienza | la maggior parte dei temporali è radioattiva

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ipotrebbero generare raggi gamma molto più spesso di quanto ipotizzato in precedenza. Lo suggerisce una coppia di studi, pubblicati sulla rivista Nature, condotti dagli scienziati dell’Università di Bergen. Il team, guidato da Nikolai stgaard, ha analizzato i dati raccolti dagli aerei durante dieci voli avvenuti nel luglio 2023. I risultati, commentano gli esperti offrono nuove intuizioni sui, le loro origini e le loro caratteristiche. Lavori precedenti hanno dimostrato l’esistenza di due tipi di emissioni di raggi gamma dadi nubi temporalesche: ad alta intensità, noti come lampi di raggi gamma terrestri (TGF), e bagliori di raggi gamma di durata più lunga e di intensità moderata. uttavia, le caratteristiche di queste emissioni e il modo in cui vengono prodotte non erano del tutto comprese.