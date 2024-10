Roma | violenta la compagna la filma e la sequestra Arrestato 42enne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – Una vicenda raccapricciante, quella successa in un’abitazione di via Ponzio Comino a Cinecittà (): uncinese è statodai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti della sua, una connazionale di 37 anni. I militari hanno trovato la donna per strada: era appena fuggita. Disperata, aveva chiesto aiuto a una passante, che ha chiamato il 112. Da lì il racconto dell’incubo vissuto nelle ore precedenti: sarebbe stata aggredita e abusata, per poi essere costretta a rimanere nella casa del compagno. I carabinieri hanno chiesto i soccorsi del 118, il cui personale medico ha riscontrato i violenti segni dell’aggressione sul corpo della 37enne. Dopo una visita in ospedale è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni. Ma gli orrori non finiscono qui.