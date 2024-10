Quando si accendono i riscaldamenti a Milano e in Lombardia? Accensione caloriferi 2024 | le date e le regole

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre– Con l’inizio dell’autunno e le giornate di pioggia e maltempo (come quella odierna) una domanda aleggia tra i cittadini lombardi: “si possono accendere i?”. L’attesa – al netto di clamorosi ribaltoni meteo – non sarà lunga: da metà ottobre è previsto il via libera ai, seguendo alcune indicazioni. Ma partiamo dall’inizio: leper le città della, compreso il capoluogo milanese. Il giorno dell’e la durata oraria del riscaldamento non sono uguali in tutta Italia, considerando che il temperature e clima variano molto tra Nord e Sud del Paese: il Paese è diviso in sei zone. Questa classificazione si basa sui gradi-giorno, ovvero della differenza tra temperatura dell’ambiente interno e temperatura media esterna sommata per tutti i giorni dell’anno.