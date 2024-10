Pitti Uomo MM6 Maison Margiela è guest designer

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Firenze, 3 ottobre 2024 – Dopo aver annunciato il primo ospite del prossimo, il giapponese Satoshi Kuwata col marchio Setchu, oraImmagine che organizza il salone internazionale di moda maschile presenta MM6, che saràalla prossima edizione diImmagine, la n.107 (Firenze, 14-17 gennaio 2025). Il brand avant-garde che è di proprietà di OTB di Renzo Rosso che nel 2002 ha comprato ancheMargela (con pret- à-porter e haute couture) presenterà una collezione maschile disegnata in esclusiva per questo evento, che si svolgerà in una location fiorentina tutta da svelare. A febbraio, MM6 continuerà a sfilare durante la Milano Women’s Fashion Week. Ancora uno scambio nel segno della positività e dell’azione comune per il Made in Italy e la moda internazionale da parte diImmagine e di Camera Nazionale della Moda Italiana.