Piantedosi | con guerre rischio attentati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 3 ottobre 2024) 11.30 "Ci concentreremo sui riflessi negativi derivanti dai teatri di guerra in Medio Oriente e in Ucraina. I due conflitti stanno contribuendo a generare una polarizzazione nelle nostre società , incrementando il" di "atti terroristici nei nostri territori. Non possiamo farci trovare impreparati". Così il ministro dell'Internoaprendo il G7 a Mirabella Eclano (Av). "Sono certo che sapremo condividere le migliori strategie "contro tali sfide. Poi:divieti alle manifestazioni pro Pal per "problemi di ordine pubblico".