Nonni la marcia in più | Sempre ’a rapporto’ per aiutare a gestire gli impegni dei nipoti

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "Con i mieiparlo del futuro". Così Domenico Laforenza, ricercatore emerito del Cnr, si racconta nel giorno della Festa dei. Oltre a essere un informatico, infatti, Laforenza è anche nonno di Giulia, 14 anni, e di Matteo che di anni ne ha 11. "Prima della pensione, ero preso dai variprofessionali e le mie giornate eranomolto piene. Adesso sono un po’ più libero e cerco di essere d’aiuto mettendo più spesso il mio tempo a disposizione della famiglia". In che modo si occupa di loro? "Come tanticerco di dare una mano nella gestione dei variper far sì che la vita familiare scorra più tranquilla: quando serve vengo chiamato ‘aper passare a prenderli a casa ed eventualmente accompagnarli alle varie attività che svolgono nel pomeriggio".