Morto Gherardo Guidi patron della Capannina di Forte dei Marmi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Èper un malore improvviso l’imprenditore e storicodidei. Il suo locale, fondato nel 1929 da Achille Franceschi, è considerato il simboloVersilia - protagonista anche di Sapore di Mare, il film di Carlo Vanzina con Jerry Calà - e rappresenta la punta di diamantecarriera da imprenditore del signorenotte toscano. Dagli anni '60 ai rapper nostrani La sua carriera era stata ripercorsa dallo stessoin un libro Così ho sedotto la notte: parte a 19 anni con l’esordio del locale la Sirenetta di Castelfranco di Sotto, la sua città natale in provincia di Pisa, dove negli anni Sessanta riuscì a portare anche Mike Bongiorno, Little Tony e Gino Paoli. Negli anni Settanta, a Firenze e Bologna, è stato poi impegnato nella ricerca di orchestre, musicisti, divi e dive come Renato Zero e Amanda Lear.