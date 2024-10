Morte di Alessia Neboso | sospeso il chirurgo e sequestrata la clinica dell’intervento estetico fatale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Napoli, 3 ottobre 2024 – A più di un anno dalladella 21enne, arrivano la sospensione dall'esercizio della professione medica per un anno e sequestro dellanapoletana dove la 21enne si era sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva. La giovane era morta il 21 settembre 2023, a dieci giorni dall’operazione. La sospensione riguarda illegale responsabile della struttura sanitaria, a cui vengono contestati i reati di concorso in omicidio colposo, concorso in esercizio abusivo della professione medica e falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Secondo gli inquirenti, ile il suo staff avrebbero provocato ladia causa della scorretta e incompleta disinfezione della sala operatoria e degli strumenti utilizzati.