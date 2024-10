Mondiale per club 2025 la FIFA tende la mano agli svincolati | possibile una finestra di trasferimenti dal 1 al 10 giugno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il Consiglioha approvato all’unanimità un regolamento provvisorio suiin relazione alla prossima Coppa del Mondo, la prima con il nuovo format. L’organismoapre le porte alla possibilità che i giocatori in scadenza il prossimo 30firmino in anticipo per una delle 32 squadre che si sono qualificate per il rilanciato torneoper. “Le associazioni affiliate alladeipartecipanti allaWorld Cup avranno la possibilità di aprire unadi registrazione eccezionale dal 1° al 10(per tutti i loroaffiliati) prima dell’inizio della competizione. La decisione se aprire o meno unaaggiuntiva rimane a completa discrezione di ciascuna associazione affiliata allainteressata”, si legge nel comunicato