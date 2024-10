Modena al via i lavori allo Zelocchi | la squadra cambia momentaneamente ‘casa’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Laè in campo in vista della delicata trasferta contro il Catanzaro mentre la dirigenza continua a muoversi sul fronte organizzativo. L’ultima novità sulè arrivata sul campo di allenamento, come comunicato dal club. “IlF.C. comunica che a partire dalla prossima settimana, nell’ambito degli interventi programmati dalla società per la manutenzione e le migliorie agli impianti in gestione, inizieranno idi sistemazione e ripristino del terreno di gioco del campo d’allenamento “”. Lo stesso “” sarà poi completamente rizollato durante la sosta invernale, prevista a partire dal termine della gara casalinga con il Sudtirol. Contestualmente sono iniziati anche iper la transizione invernale sul manto erboso dello Stadio Braglia.