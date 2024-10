Manovra Giorgetti | Dobbiamo chiedere un sacrificio a tutti

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In vista della prossima legge di bilancio, il ministro dell’Economia Giancarloha anticipato che l’Italia dovrà affrontare una fase di austerità e sacrifici diffusi. Intervenendo all’evento Future of Finance Italy Economic Outlook organizzato da Bloomberg,ha delineato le sfide economiche che attendono il Paese, spiegando che la«richiederà sacrifici da». La priorità sarà tassare «i profitti e i ricavi», non solo delle banche, ma di tutte le imprese, siano esse piccole, medie o grandi. Il ministro ha chiarito che non si tratterà di una nuova imposta sugli extraprofitti, ma di andare a tassare i profitti a chi li ha fatti: è uno sforzo che tutto il sistema Paese deve fare. Le aziende non fanno beneficenza, quindi i contributi volontari non esistono».