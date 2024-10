L’EX- Lucarelli | Il Napoli ha tutto per giocarsela fino infondo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Cristiano, ex attaccante, ha parlato ai microfoni dimercatoweb (TMW).sull’Atalanta: “È la squadra italiana più vicina a quel calcio che molti club in Europa propongono”ha lodato l’Atalanta e il suo stile di gioco: “Ho visto una buona Atalanta ma nessuna sorpresa: propone un calcio europeo da qualche anno. È la squadra italiana più vicina a quel calcio che molti club in Europa propongono”. Con queste parole,ha evidenziato come la squadra di Gian Piero Gasperini abbia adottato un approccio moderno, orientato al gioco offensivo e dinamico, in linea con quanto si vede spesso nei maggiori campionati europei, distinguendosi nel panorama calcistico italiano.