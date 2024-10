La Juventus è una squadra di carne e sangue non soltanto di schemi palleggi e rotazioni Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Laè unadi, nondi) La vittoria per 3-2 dellain casa del Lipsia, in Champions, commentata daa firma Emanuele Gamba. La città dellaartificiale inventata dai signori delle bibite ha raccontato che laè invece unadi, nondi, passaggi,e così via. Qui ha vinto di testa e di cuore, prima ancora che con la tattica e la strategia. Lo ha fatto rimontando due volte e poi operando il sorpasso finale con l’uomo in meno: il meglio l’ha dato dopo l’espulsione di Di Gregorio per un tocco di mani fuori area per fermare Openda, non visto dall’arbitro ma dal Var, esattamente come il successivo fallo di gomito di Douglas Luiz sulla punizione di Simons.