La biodiversità nei capoluoghi Lecco e Varese da 8 in pagella Bocciate tutte le altre città

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un angolo di paradiso terrestre tra lago e monti nella regione più urbanizzata, cementificata e industrializzata d’Italia. Èlapiù naturale della Lombardia secondo i ricercatori della nature-tech company 3Bee. La classifica dei 112di provincia italiani più naturali si basa sul parametro di abbondanza media di specie per uso del suolo indiretta, calcolato grazie all’integrazione con i dati satellitari e la definizione delle diverse categoria di sfruttamento del terreno. Si tratta di un indicatore che quantifica l’integrità dellalocale e l’impatto delle attività umane sull’ambiente. Nonostantesia prima in Lombardia, è solo diciannovesima a livello nazionale. Sul podio regionale salgono poi, in ventiseiesima piazza italiana, e, al terzo posto, Sondrio, ventinovesima in graduatoria assoluta.