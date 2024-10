Joker | Folie à Deux ma Arthur Fleck è davvero cattivo o è solo vittima di una società denigratoria?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Villain a tutto tondo o pazzia indotta? Partendo dal disturbo psicotico condiviso proviamo a spiegare perché il personaggio ri-visto da Todd Phillips sia lo specchio di unasull'orlo di una crisi isterica. Una domanda, quella del titolo, che si presta a numerose risposte. Forse le risposte che ne derivano non sono del tutto compiute, e forse non sono del tutto granitiche, ma è comunque chiaro che nei due film di Todd Phillips, basati sul villain della DC, ci sia parecchio materiale umano su cui ragionare. Per questo, bisogna partire innanzitutto dal titolo scelto per il discusso sequel,. Una follia a due, diremmo, prodotta un po' a sorpresa dopo lo strepitoso one shot del 2019 (immediatamente diventato instant cult generazionale, un po' come avvenuto per Taxi Driver), ma comunque