Jannik Sinner inserito dal TIME tra le 100 persone emergenti del 2024

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nuovo riconoscimento al di fuori del rettangolo di gioco per, che è statodalla rivistanella lista dei 100 personaggi mondialidel. L’azzurro, numero uno del ranking ATP e vincitore di due titoli Slam (Australian Open e US Open) nel corso di questa stagione, è l’unico tennista presente in questo elenco stilato dal celebre magazine statunitense. La ‘100 Next’ è una versione riservata ai giovani (nata nel 2019) della più classica ‘100’, in cui vengono indicate 100più influenti di ogni anno.è statonella categoria “Fenomeni” insieme ad altri sportivi come la fenomenale nuotatrice canadese Summer McIntosh, il quarterback C. J. Stroud e Llona Maher, giocatrice americana di rugby.