Incendio nella chiesa di San Ciriaco i Vigili del Fuoco recuperano tre statue

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIdeldi Avellino sono ritornati a Torre Le Nocelle in piazza Vittoriadi San, dove la notte del 30 settembre scorso si era sviluppato un vastoche aveva danneggiato l’intera struttura. L’intervento odierno ha riguardato il recupero di tresacre, avvenuto alla presenza del Parroco Padre Michele Bianco e del personale della Sovrintendenza. Il recupero è stato effettuato portando lein luogo sicuro, mentre la statua di san Ciariaco, che da il nome all’importante istituto di culto del paese Irpino, era stata portata in salvo sempre daideldurante la notte in cui si è verificato l’e data in affidamento ai responsabili del Comitato Festa.