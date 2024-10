Imprese ' il governo non blocchi le rinnovabili in Italia'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Elettricità Futura e Federazione Anie, le due Associazioni aderenti a Confindustria che insieme rappresentano l'intera filiera industriale nazionale dell'energia elettrica, rivolgono un appello urgente alaffinché emani una norma che eviti il blocco della filiera nazionale delle tecnologie elettrichein. "Il nuovo quadro normativo - scrivono le associazioni -, Dm Aree Idonee, Dl Agricoltura e l'emanando "Testo Unico per le", rischia di tradursi in un vero e proprio stop ai progetti già in corso di autorizzazione - in netto contrasto con il principio del legittimo affidamento - e di rendere il 96% del territoriono non idoneo alle".