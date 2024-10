Il Paradiso delle Signore anticipazioni | scontro tra Concetta e Ciro

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 3 ottobre 2024)Puglisi saranno al centro dell'attenzione per quanto concerne le prossime puntate de Il. I due coniugi, già di recente, hanno vissuto un momento difficile a causa della decisione di Maria di lasciare Vito Lamantia, con il quale stava per convolare a nozze, per intraprendere una relazione con Matteo Portelli, il fratello di Marcello Barbieri., infatti, ha reagito molto male quando ha scoperto le intenzioni della figlia, e ha deciso di prendere le distanze da lei, soprattutto quando la stilista ha anche deciso di lasciare il grande magazzino milanese per trasferirsi a Parigi con il suo amato per iniziare un nuovo lavoro., invece, constatando la sofferenza della ragazza, non ha voluto abbandonarla e le ha assicurato il proprio sostegno, mettendosi contro