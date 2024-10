I punti deboli dei gialloblù Male battuta e attacco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La pallavolo è anche e soprattutto uno sport di testa e di situazioni, Alberto Giuliani e Simone Anzani hanno battuto sullo stesso tasto riguardo la partita di Piacenza e il futuro: "Dobbiamo essere più lucidi e più freddi, soprattutto nei momenti decisivi dei set". È anche però uno sport di numeri e allora può essere utile analizzare cosa è successo al PalaBanca e cosa potrà succedere dopodomani al PalaPanini contro Grottazzolina. Intanto i dati generali: Modena è terzultima per efficienza della, dietro soltanto Cisterna e Verona ed è terzultima anche nell’efficienza in, dietro a Padova e ancora a Verona, mentre è molto più in alto del previsto per la media di muri presi a set.